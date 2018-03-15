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15 марта 2018
10:22:50

«Волжские коммунальные системы» в Тольятти готовы к весеннему паводку

В преддверии весеннего снеготаяния компания усилила контроль за состоянием сетей и сооружений. Производственные и технические службы предприятия ведут подготовку оборудования и коммуникаций к работе в особых условиях. Проверены средства малой механизации, спецтехника и дежурный автотранспорт. Особое внимание уделено состоянию канализационных сетей и запорной арматуры.

Обследованы основные магистральные коллекторы, промыты канализационные сети в целях увеличения их пропускной способности. Специалисты подготовили к работе в период паводка насосные агрегаты на канализационных станциях. Для оперативного устранения нештатных ситуаций на предприятии сформированы бригады аварийно-восстановительных работ, укомплектованные необходимой техникой и материалами.

Одна из главных задач работы «Волжских Коммунальных Систем» в период паводка - не допустить попадания талых вод в канализацию, что чревато засорением. Особое внимание уделено осмотру дворовых и уличных канализационных сетей.

 «ВоКС» предупреждает предприятия, организации и жителей Тольятти о необходимости соблюдения правил эксплуатации городской канализации, пренебрежение которыми может стать причиной возникновения аварийных ситуаций и подтопления территорий сточными водами. Категорически запрещается производить отвод талых вод, сбрасывать лед и снег в канализационные колодцы.

Всем предприятиям, организациям и учреждениям необходимо своевременно проверить герметичность внутридомовых систем канализации (ревизии, прочистки, стыковые соединения), отремонтировать запорную арматуру и выполнить герметизацию вводов для предотвращения затопления подвалов.

 Обо всех неисправностях и открытых колодцах на сетях водопровода и канализации Центрального и Комсомольского районов сообщайте по телефонам: 55-70-95, 55-80-35.




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