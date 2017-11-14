В предстоящие двое суток на территории Поволжья в ночные и дневные часы будут преобладать положительные температуры воздуха. Небольшие и умеренные дожди пройдут в большинстве районов.
В четверг холодный фронт вытеснит тепло, и температура воздуха сместится в сторону отрицательных значений, из-за чего осадки будут выпадать преимущественно в виде снега.
Атмосферное давление будет выражено чередованием периодов падения и роста в течение всей недели, в конце которой синоптики надеются на возвращение устойчивого характера погоды.
Об этом сегодня сообщила пресс-служба FIFA
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