В предстоящие двое суток на территории Поволжья в ночные и дневные часы будут преобладать положительные температуры воздуха. Небольшие и умеренные дожди пройдут в большинстве районов.

В четверг холодный фронт вытеснит тепло, и температура воздуха сместится в сторону отрицательных значений, из-за чего осадки будут выпадать преимущественно в виде снега.

Атмосферное давление будет выражено чередованием периодов падения и роста в течение всей недели, в конце которой синоптики надеются на возвращение устойчивого характера погоды.