Об этом сообщили в Волжской межрегиональной природоохранной прокуратуре.

На берегах Волги сосредоточена половина промышленного и сельскохозяйственного производства страны, расположены многомиллионные города, проживают многочисленные народы - русские, чуваши, татары, марийцы, калмыки – всего более 40 % населения России, воспевая красоту реки в песнях и стихах.

Бассейн реки Волга - это единая экосистема, включающая свыше 2,5 тысяч притоков. Нельзя добиться стабилизации экологической ситуации в отдельных регионах без проведения единой экологической политики.

Эффективность создания природоохранных прокуратур по бассейновому принципу подтверждена временем. Так, в этом году по примеру Волжской прокуратуры приказами Генерального прокурора Российской Федерации Ю.Я. Чайки созданы Амурская и Байкальская природоохранные прокуратуры.

Особенностью Волжской прокуратуры является межсубъектовый характер ее деятельности, что позволяет выявлять и давать правовую оценку наиболее глобальным, межрегиональным проблемам охраны окружающей среды.

Многолетнее плодотворное сотрудничество прокуратуры с органами государственной власти всех уровней, территориальными и транспортными прокуратурами положительно сказывается на экологической ситуации бассейна р.Волги.

Снизились объемы сбрасываемых загрязненных сточных вод, образованных отходов производства и потребления, количество лесонарушений, лесных пожаров. Например, в 2017 году не фиксировались факты возгорания лесов на территории Астраханской, Костромской, Самарской областей, Республики Татарстан.

В результате принятых профилактических мер уменьшилось число преступлений в сфере лесопользования и незаконной охоты на 6% и 15% соответственно.

Ежегодно прокурорскими проверками выявляется свыше 35 тыс. нарушений законов об охране окружающей среды и природопользовании. И я могу с уверенностью сказать, что за каждой цифрой имеются примеры эффективной работы прокуратуры. Только за неполный 2017 год внесено более 5 тыс. представлений, по требованию прокуроров к дисциплинарной и административной ответственности привлечено 5,3 тыс. лиц.

По протестам прокуроров отменено и изменено свыше 2 тыс. незаконных правовых актов. О недопустимости нарушения закона предостережено около 400 лиц, по материалам прокурорских проверок возбуждено 224 уголовных дела. Для пресечения опасных экологических правонарушений в суды направлено свыше 1 тыс. исковых заявлений.

Наиболее важными в этом году для прокуроров являлись вопросы исполнения законодательства в сфере использования и охраны водных объектов, атмосферного воздуха, обеспечения сохранности объектов животного мира, водных биоресурсов, безопасного обращения с промышленными и бытовыми отходами, сохранения особого статуса особо охраняемых природных территорий, возмещения ущерба, расходования бюджетных средств на осуществление природоохранных мероприятий.

Проводимая Волжской межрегиональной природоохранной прокуратурой работа позволила акцентировать внимание органов власти, местного самоуправления Волжского бассейна, общественности на проблемах в сфере экологии, инициировать принятие региональных, муниципальных правовых актов, активизировать деятельность предприятий-загрязнителей по устранению нарушений закона, ремонту и строительству очистных сооружений.

Одной из основных причин загрязнения реки Волги и ее притоков, как и многих других крупных рек мира, является сброс в водоемы неочищенных или недостаточно очищенных хозяйственно-бытовых и промышленных стоков. Благодаря целенаправленной работе на протяжении многих лет прокурорским вниманием охвачены все предприятия, сбрасывающие недостаточно очищенные стоки, ко всем предъявлены исковые заявления.

Решаются проблемы подъема и утилизации затопленных в бассейне р. Волга выбывших из эксплуатации судов, которые являются постоянным источником загрязнения Волги продуктами коррозии металлов и другими вредными веществами, способствуют сокращению нерестилищ, создают помехи для судоходства. В результате принятых мер поднято, утилизировано около 2 тыс. плавсредств. К примеру, по иску природоохранного прокурора поднята полузатонувшая в Волге в Канавинском районе г. Н.Новгорода плавучая установка для приготовления бетона, препятствующая проведению берегоукрепительных работ.

По иску Волгоградской межрайонной природоохранной прокуратуры на администрацию городского поселения г. Краснослободск возложена обязанность организовать мероприятия по подъему 3 затонувших судов, к настоящему времени все они подняты и утилизированы.

В результате надзорной деятельности Волжской прокуратуры утверждено около 50 положений и паспортов особо охраняемых природных территорий, установлены границы почти 200 природных комплексов. На кадастровый учет полностью поставлены границы всех ООПТ регионального значения в Волгоградской, Самарской областях, а по всему Волжскому бассейну более 500 таких территорий. В собственность Российской Федерации возвращено 1,5 тыс. га земельных участков лесного фонда.

Существенное влияние на экологическую безопасность оказывают проблемы в сфере обращения отходов. Одним из путей их решения является создание новых объектов по обращению с отходами. Нужны новые технологии, новые мусороперерабатывающие заводы и новое отношение людей к бытовым отходам, которые они производят.

Проводится целенаправленная работа по ликвидации административных барьеров и избыточного давления на хозяйствующие субъекты. Пресекаются факты волокиты при выдаче разрешительной документации, необоснованных отказов в предоставлении государственных услуг, необоснованных проверок в отношении предпринимателей. В результате принятых прокурорами мер наблюдается устойчивая тенденция к снижению количества проведенных проверок в рамках государственного контроля. Только в текущем году погашена задолженность по исполненным контрактам на сумму 103 млн. рублей.

Принимались меры к выявлению и пресечению коррупционных проявлений в сфере экологии и природопользования. Установлено свыше 800 нарушений законодательства о противодействии коррупции. К административной и дисциплинарной ответственности привлечено около 400 лиц. 7 должностных лиц региональных органов власти и коммерческих предприятий уволено в связи с утратой доверия или с ними расторгнуты трудовые договоры в Саратовской, Вологодской, Ярославской областях. Из 270 нормативно правовых актов региональных и муниципальных органов власти исключен 341 коррупциогенный фактор.

Мы открыты для граждан, говорять в прокуратуре. Ежегодно рассматривается свыше 6 тысяч обращений. В этом году организована «горячая линия», на которую поступило более 200 сообщений о фактах совершения экологических правонарушений. На личный прием обратились 1312 заявителей.

В целях удобства граждан проводятся выездные приемы, в регионах работают мобильные приемные, также граждане могут обращаться через официальный сайт прокуратуры.

В целях улучшения экологической ситуации в августе 2017 года Президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам утвержден приоритетный проект «Сохранение и предотвращение загрязнения реки Волги» с общим объемом финансирования более 245 млрд. руб.