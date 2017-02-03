Одно из самых ярких зимних событий региона состоится в следующую субботу, 11 февраля. Спустя четыре года фестиваль ездового спорта возвращается на прежнее место - на парковочную площадку у ТРК «ВЕГА». Это сделано, в том числе, для большей доступности, три последних фестиваля прошли на набережной 6-го квартала.

Фестиваль будет посвящен единственному событию –Международной гонке на собачьих упряжках «Волга Квест 2017». В этом году гости фестиваля своими глазами смогут увидеть старт больших упряжек, которым с 11 по 18 февраля предстоит пройти 520 километров пути.

По традиции, гостей фестиваля ждут концерты, конкурсы, викторины. Организаторы уделяют большой внимание здоровому образу жизни, и в праздничную программу включены как показательные, так и соревновательные спортивные дисциплины. Будет работать игровая площадка.

И конечно, праздник не обойдется без своих главных героев – собак. Сибирские хаски, аляскинские маламуты и другие представители веселой собачьей братии будут ждать гостей на фестивале «Волга Квест 2017».