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03 февраля 2017
10:19:56

«Волга Квест 2017» в Тольятти: до старта несколько дней

Одно из самых ярких зимних событий региона состоится в следующую субботу, 11 февраля. Спустя четыре года фестиваль ездового спорта возвращается на прежнее место - на парковочную площадку у ТРК «ВЕГА». Это сделано, в том числе, для большей доступности, три последних фестиваля прошли на набережной 6-го квартала.

Фестиваль будет посвящен единственному событию –Международной гонке на собачьих упряжках «Волга Квест 2017». В этом году гости фестиваля своими глазами смогут увидеть старт больших упряжек, которым с 11 по 18 февраля предстоит пройти 520 километров пути.

По традиции, гостей фестиваля ждут концерты, конкурсы, викторины. Организаторы уделяют большой внимание здоровому образу жизни, и в праздничную программу включены как показательные, так и соревновательные спортивные дисциплины. Будет работать игровая площадка.

И конечно, праздник не обойдется без своих главных героев – собак. Сибирские хаски, аляскинские маламуты и другие представители веселой собачьей братии будут ждать гостей на фестивале «Волга Квест 2017».




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