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07 августа 2017
11:06:11

Войной на дорогах назвали в ГИБДД ситуацию с дорожно-транспортным травматизмом в Тольятти

В ведомстве пояснили, что, читая журнал с данными о ДТП, создается впечатление, что читаешь сводки военных действий. С начала года в городе произошло 661 ДТП, 12 человек погибли, 528 человек получили ранения.

Причины совершения ДТП повторяются из года в год – это несоответствие скоростного режима,  нарушение правил очередности проезда пешеходных переходов, обгона, перестроения.

В Госавтоинспекции напомнили водителям, что они несут ответственность не только за свою жизнь, но и за жизнь своих пассажиров. Поэтому гарантом безопасности  будут являться соблюдение правил и главное - взаимная вежливость на дороге.




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