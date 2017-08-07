В ведомстве пояснили, что, читая журнал с данными о ДТП, создается впечатление, что читаешь сводки военных действий. С начала года в городе произошло 661 ДТП, 12 человек погибли, 528 человек получили ранения.
Причины совершения ДТП повторяются из года в год – это несоответствие скоростного режима, нарушение правил очередности проезда пешеходных переходов, обгона, перестроения.
В Госавтоинспекции напомнили водителям, что они несут ответственность не только за свою жизнь, но и за жизнь своих пассажиров. Поэтому гарантом безопасности будут являться соблюдение правил и главное - взаимная вежливость на дороге.
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