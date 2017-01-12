В мотострелковое соединение Центрального военного округа (ЦВО), дислоцированное в нашей губернии, поступили 80 автомобилей повышенной проходимости Урал-4320-31 с колесной формулой 6×6.
Автомобили предназначены для перевозки личного состава и грузов по всем типам дорог, способны преодолеть болотистые участки, рвы, брод до 1,5 метров и канавы до 2 метров.
Соединение было сформировано в конце 2016 года, отмечает пресс-служба ЦВО. В его состав, помимо мотострелковых, входят также артиллерийские, разведывательные, инженерные и другие подразделения.
Фото: http://structure.mil.ru
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