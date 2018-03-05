О том, что мужчине, который рыбачил на Волге, стало плохо, правоохранителям рассказал очевидец. Прихватив аптечку, стражи порядка позвонили в «скорую помощь». А сами направились к указанному месту, где оказали рыбаку первую доврачебную помочь и привели его в сознание.

Вскоре прибыли и сотрудники Центральной спасательной станции, которые при помощи судна на воздушной подушке эвакуировали пострадавшего на берег и передали медикам. По заключению врачей у рыбака случился инсульт.

Специалисты положительно оценили своевременные и грамотные действия военнослужащих. Сейчас решается вопрос об их поощрении.

Фото Росгвардия