О том, что мужчине, который рыбачил на Волге, стало плохо, правоохранителям рассказал очевидец. Прихватив аптечку, стражи порядка позвонили в «скорую помощь». А сами направились к указанному месту, где оказали рыбаку первую доврачебную помочь и привели его в сознание.
Вскоре прибыли и сотрудники Центральной спасательной станции, которые при помощи судна на воздушной подушке эвакуировали пострадавшего на берег и передали медикам. По заключению врачей у рыбака случился инсульт.
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Фото Росгвардия
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