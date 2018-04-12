Как сообщают в МЧС, в Пестравском районе из-за подъема уровня воды в реке Большой Иргиз подтоплен низководный мост, соединяющий несколько населенных пунктов. Движение автомобилей здесь пришлось приостановить, но жизнедеятельность поселков не нарушена, так как к ним есть другие подъездные пути.

В район подтопления на период подъема паводковых вод командирован отряд спасателей. Перед затопленным мостом с обеих сторон выставлены указательные знаки, организовано круглосуточное дежурство сотрудников ДПС.

Фото: группа "Спасение 24"