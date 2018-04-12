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12 апреля 2018
13:14:29

Воды в Самарской области становится все больше

Как сообщают в  МЧС, в Пестравском районе из-за подъема уровня воды в реке Большой Иргиз подтоплен низководный мост, соединяющий несколько населенных пунктов. Движение автомобилей здесь пришлось приостановить, но жизнедеятельность поселков не нарушена, так как к ним есть другие подъездные пути.

В район подтопления на период подъема паводковых вод командирован отряд спасателей. Перед затопленным мостом с обеих сторон выставлены указательные знаки, организовано круглосуточное дежурство сотрудников ДПС.

Фото: группа "Спасение 24"




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