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25 января 2017
21:29:24

Водолазы губернии под толщей льда искали утонувшего парня

Работы проводились сегодня утромю Специалисты поисково-спасательного отряда специального назначения были направлены в Кинельский район, где на в реке Падовка около села Чубовка, согласно заявлению, поступившему в службу от сотрудников полиции, утонул молодой человек 1992 года рождения.

Искать тело нужно было в русереки, в  месте проведения поисковых работ толщина льда составляла 10 сантиметров. Прорубь расширили бензопилой. В 12.35 водолаз обнаружил мужчину на глубине 2 метра и доставил на берег, где передал сотрудникам полиции.

Фото: http://pssso.ru




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