Работы проводились сегодня утромю Специалисты поисково-спасательного отряда специального назначения были направлены в Кинельский район, где на в реке Падовка около села Чубовка, согласно заявлению, поступившему в службу от сотрудников полиции, утонул молодой человек 1992 года рождения.
Искать тело нужно было в русереки, в месте проведения поисковых работ толщина льда составляла 10 сантиметров. Прорубь расширили бензопилой. В 12.35 водолаз обнаружил мужчину на глубине 2 метра и доставил на берег, где передал сотрудникам полиции.
Фото: http://pssso.ru
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