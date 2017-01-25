Работы проводились сегодня утромю Специалисты поисково-спасательного отряда специального назначения были направлены в Кинельский район, где на в реке Падовка около села Чубовка, согласно заявлению, поступившему в службу от сотрудников полиции, утонул молодой человек 1992 года рождения.

Искать тело нужно было в русереки, в месте проведения поисковых работ толщина льда составляла 10 сантиметров. Прорубь расширили бензопилой. В 12.35 водолаз обнаружил мужчину на глубине 2 метра и доставил на берег, где передал сотрудникам полиции.

Фото: http://pssso.ru