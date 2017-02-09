По продовольственным карточкам. Минпромторг обозначил список продуктов, который можно будет приобретать по банковским картам адресной продовольственной помощи (продкартам), в который точно не попадут водка, сигареты и "вредные" продукты, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства.

"Предполагается, что по данной карте можно будет купить практически любые отечественные продукты питания, кроме алкогольной и табачной продукции и прочих "вредных" продуктов", — говорится в сообщении пресс-службы.

Там добавили, что перечень допускаемых к участию в программе продуктов питания разработан с учетом рекомендаций Минздрава России. В него вошли хлебные продукты, в том числе мука, крупы, макаронные изделия, картофель, овощи и бахчевые, свежие фрукты, сухофрукты, сахар, соль, питьевая вода, яйца, растительное масло, мясо и мясопродукты, рыба и рыбопродукты, молоко и молокопродукты. Кроме того, в список внесены саженцы, семена и корма для сельскохозяйственных животных, что особенно актуально для сельского населения.

"Карты могут быть использованы во всех магазинах, готовых работать в данной системе, создания отдельной торговой сети для данного проекта не требуется", — добавили в Минпромторге.

Минпромторг несколько лет назад выступил с предложением создать в РФ систему дополнительного питания для малообеспеченного населения. По программе, на специальные банковские карты граждан, которые нуждаются в улучшении питания, будут зачисляться средства, которые можно будет тратить на определенные продукты — свежие, скоропортящиеся, отечественные.

Ведомства предоставляли различные оценки затрат на программу продпомощи — от 15 миллиардов до 240 миллиардов рублей в зависимости от количества участников и величины выплат. Во вторник глава Минпромторга Денис Мантуров заявил, что министерство рассчитывает доработать программу адресной продовольственной помощи населению с Минфином и запустить ее в этом году.