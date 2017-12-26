Группа сенаторов предлагает снизить объем содержания этилового спирта в напитке до 37,5%. Это делается, чтобы снять противоречие о минимальном пороге крепости, которое есть между ГОСТом и законом «О госрегулировании производства и оборота этилового спирта…». Вступление в силу поправок намечено на 1 июля 2018 года.
«Благодаря снижению крепости на уровне закона в России может появиться «новая» водка. У нее будет необычный вкус, - считает глава Центра исследований федерального и регионального рынков Вадим Дробиз. Это подвтерждают и эксперты-химики. Потребитель почувствует разницу между 37,5 и 40%. Водка самого «слабого» градуса будет на вкус мягче, чем классический 40-градусный напиток, говорят они.
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