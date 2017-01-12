С такой идеей выступил Минфин. В ведомстве полагают, что минимальная цена поллитровой бутылки должна составлять 219 рублей. Проект приказа уже опубликован для общественного обсуждения. В прошлом году Минфин уже выступал за повышение цен на водку и обосновывал это ростом тарифов на электроэнергию.

Теперь, как пишет «Коммерсант», инициатива может быть связана с выросшим с 1 января акцизом на крепкий алкоголь. Между тем, эта идея идет вразрез с проблемой доступности качественного алкоголя. Всего месяц назад в Иркутске насмерть отравились 78 человек. Они покупали дешевое косметическое средство с большой долей спирта, вместо которого однажды оказался метанол.