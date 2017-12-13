Российская система качества перед Новым годом завершила исследование 49 брендов российской и импортной водки. Напиток тестировали по двум десяткам показателей. Исследование не выявило «паленой» водки в лицензированной рознице, а более 60% товаров и вовсе превзошли показатели ГОСТа и названы товаром повышенного качества.

Водку проверяли на содержание посторонних примесей, наличие тяжелых металлов, нитратов, содержание кальция, фосфатов и хлоридов, а также детально изучали качество воды, которая применялась при производстве. Главным вектором исследования стало изучение природы происхождения сырья – наличие альдегидов, которые содержатся, например, в спиртосодержащей непищевой продукции, т.н. «боярышнике», содержание технического и метилового спиртов, а также сивушных масел.

Кроме того, аккредитованные дегустаторы определили, какая водка пьется легко, а какую можно назвать по-настоящему горькой – профессиональное мнение экспертов рынка сыграло немаловажную роль в построении Роскачеством профессионального рейтинга вкуса водки от более мягких сортов к более жестким.

В рамках веерного исследования крепких алкогольных напитков проведена экспертиза водки 49 торговых марок от 34 производителей. Товары, отправленные на исследование, сделаны на основе спиртов степени очистки «люкс» и «альфа». В исследование вошла продукция, произведенная на территории 20 регионов России, а также из Франции, Финляндии, Швеции и Белоруссии. Цены – от 205 до 1554 рублей за бутылку.

Согласно результатам лабораторных испытаний, статистически водка стала одним из самых качественных товаров, произведенных в России по итогам исследований Роскачества в 2017 году. Также, как и в ходе прошедших в 2016 году испытаний сушек, экспертами не выявлено ни одного нарушения действующего законодательства. Из 49 образцов – 31 товар смог дотянуться даже до повышенных требований стандарта Роскачества. Остальные 18 товаров названы качественными – они полностью соответствуют обязательным требованиям и заявленной на этикетке информации.

В основном товарами повышенного качества оказались напитки, произведенные в России, 1 – в Финляндии, 1 – Белоруссии, во Франции – 1. Товар из Швеции немного не дотянулся до повышенных требований, однако и претензий со стороны экспертов с точки зрения законодательства к нему не было. Товары российского производства могут претендовать на российский Знак качества. По результатам исследований лучшими товарами на рынке стали:

Беленькая, Зеленая марка, GREY GOOSE. Путинка, Пермская, Первак, МОРОША, Зимняя ДОРОГА, Хортиця, Царская, ГОСУДАРЕВ ЗАКАЗ, Мягков, Sormovskaya ЛЮКС, Старая Москва, Солнечная ДЕРЕВЕНЬКА, Добрый МЕДВЕДЬ, Особая Талка, ПЯТЬ ОЗЕР, Stolichnaya, Журавли, FINLANDIA, BELUGA, Русский Стандарт, ХАСКИ, Праздничная, Смирновъ №21, Стужа ледяная, Бульбашъ, Озеро Великое, Белебеевская, Русский Север.

Кроме того, абсолютно все товары изготовлены на основе пищевого спирта, не содержат денатурата и фурфурола, а токсичные вещества и метанол находятся ниже установленного законодательством уровня. Крепость напитков и полнота налива соответствуют заявленному в маркировке.

По мнению Вадима Дробиза, главы Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя, возможность встретить низкокачественный суррогат из технического спирта касается нелегальной розницы, а не лицензированной торговли. «Есть нелегальный сектор розничной торговли – например, магазины, не имеющие лицензии, павильоны, киоски, торговля с рук и т.д, где ежегодно реализуется порядка 250 миллионов литров нелегальной водки. Такая продукция производится в полукустарных условиях с применением ворованного нелегального спирта и не соответствует обязательным требованиям технических регламентов», - отмечает Вадим Дробиз.

По итогам тестирования можно ответить еще на один извечный вопрос потребителя – есть ли кардинальная разница между относительно бюджетной и очень дорогой водкой? По результатам исследования товары, которые по физико-химическим лабораторным испытаниям оказались «повышенного качества», опередили аналоги и по вкусовым (органолептическим) испытаниям, которые проводились независимой группой сертифицированных экспертов.

Более того, лучший вкус, запах и цвет отмечены экспертами у водки от 230 до 775 рублей. Таким образом, водка по демократичным ценам смогла обойти более дорогие аналоги.