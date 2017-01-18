слушать онлайн
НАШИ СТРАНИЧКИ
В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ
pb1pb1pb1pb1pb1
18 января 2017
10:47:13

Водительских прав начнут лишать за опасное вождение

В Госдуме готовят поправки, ужесточающие ответственность для лихачей на дорогах. Ко второму чтению законопроект может претерпеть существенные изменения, пишут "Известия".

По словам зампредседателя Комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Вячеслава Лысакова, за повторные аналогичные нарушения должны быть предусмотрены более серьезные санкции.

«Если человеку первый случай не послужит уроком и он будет продолжать себя так же вести, то надо предусматривать более серьезные меры воздействия, такие как обязательные работы, административный арест и лишение прав», — говорит депутат.

Среди возможных мер за повторные нарушения в течение года — лишение водительских прав на срок до 2 лет. По словам Лысакова, опасное вождение можно приравнивать к самым общественно вредным деяниям, например «пьяной езде». Однако лишение прав будет грозить только в случае, если нарушение зафиксировано инспектором, а не камерой, работающей в автоматическом режиме.

Термин «опасное вождение» появился в ПДД в июне прошлого года. К нему отнесены: резкое и неоднократное торможение на дороге, препятствование обгону и беспорядочное перестроение.




Последние новости Тольятти

18 января
15:48
Городская дума определила, как будет избираться новый глава Тольятти

Сегодня депутаты приняли Положение о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур...

18 января
15:34
В России могут открыть кризисные центры для мужчин, бьющих жён и детей

Несправедливо, когда женщины с детьми вынуждены спасаться от супругов и уходить из дома...

18 января
15:24
Песков: Статус Крыма неоспорим

Об этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, комментируя заявление депутата Рады Надежды Савченко...

18 января
15:17
ФАС возбудила дело против губернатора Самарской области и «Газпрома»

Первое рассмотрение назначено на 3 февраля...

18 января
14:26
В Тольятти вновь пройдет «Хоккей со звездами»

Амбициозные артисты пообещали вернуться и взять реванш...

18 января
13:57
Жители Тольятти смогут стать участниками городского рекорда

и создать многометровый рисунок на снегу...

18 января
13:49
В Красноярске из морга пропало тело пожилой женщины

Возбуждено уголовное дело по статье «халатность»...

© 1998-2017 «РАДИО АВГУСТ - НОВОСТИ ТОЛЬЯТТИ»
445010, Тольятти, ул. Советская, 74А
телефоны: (8482) 40–17–17, (8482) 40-17-40

АВГУСТ РАДИО Тольятти

НАШИ ПАРТНЕРЫ
18+