В Госдуме готовят поправки, ужесточающие ответственность для лихачей на дорогах. Ко второму чтению законопроект может претерпеть существенные изменения, пишут "Известия ".

По словам зампредседателя Комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Вячеслава Лысакова, за повторные аналогичные нарушения должны быть предусмотрены более серьезные санкции.

«Если человеку первый случай не послужит уроком и он будет продолжать себя так же вести, то надо предусматривать более серьезные меры воздействия, такие как обязательные работы, административный арест и лишение прав», — говорит депутат.

Среди возможных мер за повторные нарушения в течение года — лишение водительских прав на срок до 2 лет. По словам Лысакова, опасное вождение можно приравнивать к самым общественно вредным деяниям, например «пьяной езде». Однако лишение прав будет грозить только в случае, если нарушение зафиксировано инспектором, а не камерой, работающей в автоматическом режиме.

Термин «опасное вождение» появился в ПДД в июне прошлого года. К нему отнесены: резкое и неоднократное торможение на дороге, препятствование обгону и беспорядочное перестроение.