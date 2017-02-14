Как сообщил Андрей Дербенев - руководитель Центра гражданской защиты населения, спасатели которого работали на месте ЧП – ДТП произошло накануне вечером на перекрестке улиц Автостроителей и Дзержинского.
Фото: Facebook Андрей Дербенев
Прибыв на место, спасатели оказали первую медицинскую помощь водителю автомобиля «Лада Гранта». По предварительным данным, столкновение на оживленном перекресте произошло из-за того, что один из автовладельцев почувствовал себя плохо и не справился с управлением машины.
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