Как сообщил Андрей Дербенев - руководитель Центра гражданской защиты населения, спасатели которого работали на месте ЧП – ДТП произошло накануне вечером на перекрестке улиц Автостроителей и Дзержинского.

Фото: Facebook Андрей Дербенев

Прибыв на место, спасатели оказали первую медицинскую помощь водителю автомобиля «Лада Гранта». По предварительным данным, столкновение на оживленном перекресте произошло из-за того, что один из автовладельцев почувствовал себя плохо и не справился с управлением машины.