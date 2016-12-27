Авария произошла накануне недалеко от Сызрани. Как уже сообщала наша радиостанция, там столкнулись два грузовика, ехавших в попутном направлении. В результате ДТП в салоне фуры оказался зажатым один из водителей. Деформированная кабина и рулевая колонка не позволили ему самостоятельно выбраться из автомобиля.
На место вызвали дежурную смену сотрудников поисково-спасательного отряда. С помощью гидравлических кусачек и разжима специалисты вскрыли кабину, достали пострадавшего и передали врачам скорой помощи.
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