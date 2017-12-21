Об этом сообщает ГИБДД, напоминая, что это – одно из самых грубых нарушений Правил дорожного движения. Практически любой выезд на полосу встречного движения является маневром, представляющим опасность для жизни.

Движение же по встречной полосе в конце подъёма, на опасных поворотах и на других участках с ограниченной видимостью опасно вдвойне. За 11 месяцев на дорогах Ставропольского района выезд на «встречку» стал причиной 42 ДТП, в которых 16 человек погибли и 78 получили ранения.

Это на 53 % больше по количеству аварий и на 267 % по числу жертв по сравнению с предыдущим годом. До конца декабря инспекторы проведут несколько тематических рейдов на территории района, в них примет участие максимальное количество сотрудников ГИБДД.