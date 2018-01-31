Они решили, что в России вот-вот введут процедуру сдачи теоретического экзамена при замене водительского удостоверения по истечению срока его действия.
Эта инициативы была выдвинута Союзом автошкол и вызвала широкий резонанс в средствах массовой информации.
Госавтоинспекция Самарской области разъясняет, что процедура замены водительских удостоверений не изменилась и никаких изменений в ней не предвидится.
В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 24.10.2014 № 1097 водительское удостоверение выдается сроком на 10 лет. По истечении срока действия водительского удостоверения выдача российского национального водительского удостоверения взамен ранее выданного производится без сдачи экзаменов.
В настоящее время прием граждан сотрудниками полиции в регистрационных отделах и отделениях области осуществляется в полном объеме, как посредством электронной очереди, так и через Единый портал государственных услуг. Госавтоинспекция Самарской области обращается ко всем участникам дорожного движения с просьбой не создавать искуственный ажиотаж и обменивать водительские удостоверения только по истечении срока действия.
Провести замену водительского удостоверения возможно тремя способами:
1. запись на оказание данной государственной услуги через Единый портал государственных услуг в МРЭО (имеется преимущество - скидка 30% при оплате государственной пошлины);
2. обращение в МРЭО лично;
3. обращение в многофункциональные центры.
Необходимо подготовить следующие документы:
-заявление;
-паспорт гражданина РФ или иной документ, удостоверяющий личность;
-медицинское заключение;
-водительское удостоверение;
-квитанция об уплате госпошлины.
Об этом сегодня сообщили в пресс-службе регионального Минздрава
Сам виноват, говорят в ГИБДД, переходил проезжую часть в неустановленном месте
Предстоящей ночью впервые за почти 150 лет на небе одновременно будут «кровавое» лунное затмение, суперлуние и голубая Луна
В краеведческом музее торжественно открылась выставка «Подарки городу»
Депутаты губернской думы сегодня, на первом заседании весенней сессии, в очередной раз отказались рассматривать вопрос об отмене
Сотруднику службы пообещали 200 тысяч рублей
В минувшие выходные были сыграны матчи 6-го этапа