Они решили, что в России вот-вот введут процедуру сдачи теоретического экзамена при замене водительского удостоверения по истечению срока его действия.

Эта инициативы была выдвинута Союзом автошкол и вызвала широкий резонанс в средствах массовой информации.

Госавтоинспекция Самарской области разъясняет, что процедура замены водительских удостоверений не изменилась и никаких изменений в ней не предвидится.

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 24.10.2014 № 1097 водительское удостоверение выдается сроком на 10 лет. По истечении срока действия водительского удостоверения выдача российского национального водительского удостоверения взамен ранее выданного производится без сдачи экзаменов.

В настоящее время прием граждан сотрудниками полиции в регистрационных отделах и отделениях области осуществляется в полном объеме, как посредством электронной очереди, так и через Единый портал государственных услуг. Госавтоинспекция Самарской области обращается ко всем участникам дорожного движения с просьбой не создавать искуственный ажиотаж и обменивать водительские удостоверения только по истечении срока действия.

Провести замену водительского удостоверения возможно тремя способами:

1. запись на оказание данной государственной услуги через Единый портал государственных услуг в МРЭО (имеется преимущество - скидка 30% при оплате государственной пошлины);

2. обращение в МРЭО лично;

3. обращение в многофункциональные центры.

Необходимо подготовить следующие документы:

-заявление;

-паспорт гражданина РФ или иной документ, удостоверяющий личность;

-медицинское заключение;

-водительское удостоверение;

-квитанция об уплате госпошлины.