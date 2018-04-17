Автолюбители считают необходимым сделать движение на автомобиле по бульвару внутри жилого квартала как по главной дороге, а в ГИБДД придерживается противоположной точки зрения. Автозаводский район является крупнейшим в Поволжье районом города, территориально он разделён на кварталы, ограниченные основными автодорогами, внутри каждого квартала проходит бульвар. Въезды и выезды с кварталов обозначены знаками "Жилая зона" и "Конец жилой зоны".

Водители, которые управляют транспортными средствами по бульварам внутри кварталов, движутся по поименованной дороге, которая обустроена и приспособлена для движения транспортных средств, на ней установлены дорожные знаки, предусмотрена горизонтальная дорожная разметка, она имеет организацию движения по двум полосам во встречных направлениях и достаточную ширину при наличии припаркованных транспортных средств, тротуар, название.

При этом согласно правовой позиции, которой придерживаются сотрудники ГИБДД, водитель, который двигается на автомобиле по бульвару, должен уступить дорогу тем водителям, которое выезжают с дворовой территории на бульвар, с правой стороны. Эта позиция обоснована тем, что в случаях, когда траектории движения транспортных средств пересекаются, а очередность проезда не оговорена Правилами, дорогу должен уступить водитель, к которому транспортное средство приближается справа.

Стоит отметить, что позиция не совпадает с теми правилами, которые установили для себя водители в настоящее время, когда выезжающие со двора на бульвар или «карман» вдоль магистрали уступают дорогу тем, кто движется по ним. Понимание действий обоими водителями ведет к улучшению ситуации с безопасностью дорожного движения. Это подтверждается и отсутствием большого количества ДТП на таких дорожных участках.

При таких обстоятельствах излишне вносить иное регулирование, отличное от того, что используется водителями транспортных средств. Кроме того, позиция ГИБДД может привести к росту автоподстав и действий так называемых автомошенников, которые будут выжидать во дворах с целью совершения ДТП с теми водителями, которые двигаются по бульвару. Так же это может привести к заторам в результате остановки автомобилей, которые двигаются как по бульвару, так и тех, кто выезжает со двора на бульвар.

«Комитет по защите прав автомобилистов» направил начальнику ГИБДД УМВД России по г. Тольятти предложения о рассмотрении иного толкования положений Правил дорожного движения РФ и Кодекса РФ об административных правонарушениях в рассматриваемом случае.

Согласно предложениям, в кварталах так же имеется проезжая часть, которая является элементом дороги (п.17.1 и п.1.2 ПДД РФ). Отсюда следует, что если в жилой зоне есть дорога, то могут быть и прилегающие территории, непосредственно прилегающие к этой дороге и не предназначенная для сквозного движения транспортных средств (дворы, жилые массивы, автостоянки, АЗС, предприятия и тому подобное).

Таким образом, выезд со двора на бульвар может расцениваться как выезд с прилегающей территории на дорогу.

Не считаются перекрестками выезды с прилегающих территорий, а при выезде на дорогу с прилегающей территории водитель должен уступить дорогу транспортным средствам и пешеходам, движущимся по ней. (п.8.3 и п.1.2 ПДД РФ).

В результате применения данной трактовки, водитель, который движется по бульвару имеет право на первоочередной проезд в данной ситуации и у него отсутствует обязанность уступить дорогу водителю транспортного средства, выезжающего с прилегающей территории, т.е. со двора.

Так же имеется возможность отрегулировать указанные отношения участников дорожного движения установкой дорожных знаков 2.1 «Главная дорога» и 2.4 «Уступите дорогу», а также 5.21 «Жилая зона» и 5.22 «Конец жилой зоны» непосредственно перед выездом на бульвар или «карман» вдоль магистрали со дворового проезда.