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16 мая 2018
10:57:27

Водители, которые часто выезжают за пределы Тольятти, могут столкнуться с перекрытыми дорогами

Как рассказали в администрации, причиной станут Всероссийские соревнования по велоспорту-шоссе. Они будут проводиться на территории нашего города в конце мая, а также в августе, в связи с чем будет временно прекращено движение на автомобильных магистралях регионального значения.

Так 29 и 30 мая с 10:00 до 16:30 закроют проезд на участке трассы Тольятти-Поволжский. Затем, 21 и 22 августа с 10:00 до 16:30 перекроют часть дорог Тольятти-Ягодное и Ташелка-Тольятти-Димитровград. Водителям рекомендуют обращать внимание на временные дорожные знаки.




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