Как рассказали в администрации, причиной станут Всероссийские соревнования по велоспорту-шоссе. Они будут проводиться на территории нашего города в конце мая, а также в августе, в связи с чем будет временно прекращено движение на автомобильных магистралях регионального значения.

Так 29 и 30 мая с 10:00 до 16:30 закроют проезд на участке трассы Тольятти-Поволжский. Затем, 21 и 22 августа с 10:00 до 16:30 перекроют часть дорог Тольятти-Ягодное и Ташелка-Тольятти-Димитровград. Водителям рекомендуют обращать внимание на временные дорожные знаки.