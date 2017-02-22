С 27 февраля по 13 марта в городе будет проходить операция «Автобус». Инспекторы ГИБДД в рамках рейдов будут выявлять и пресекать факты нарушений ПДД, положений по допуску транспортных средств к эксплуатации, следить за тем, чтобы на маршрутах движения пассажирского транспорта были обеспечены безопасные дорожные условия, устранять условия, способствующие совершению ДТП.
Число аварий, в которые виноваты водители автобусов, в Тольятти растет. За неполных 2 месяца с начала года в таких авариях уже 1 человек погиб и шестеро получили ранения.
Это случилось в ночь на среду
Но это машины не тольяттинской сборки
На такую сумму заявлены гражданские иски
Сотрудницы Госавтоинспекции дежурили на посту ДПС в селе Зеленовка
Особенно среди сторонников правящей Республиканской партии.
Это случилось накануне в Самаре
Быть мужчиной - значит брать на себя ответственность за жизнь и благополучие близких людей