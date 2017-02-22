С 27 февраля по 13 марта в городе будет проходить операция «Автобус». Инспекторы ГИБДД в рамках рейдов будут выявлять и пресекать факты нарушений ПДД, положений по допуску транспортных средств к эксплуатации, следить за тем, чтобы на маршрутах движения пассажирского транспорта были обеспечены безопасные дорожные условия, устранять условия, способствующие совершению ДТП.

Число аварий, в которые виноваты водители автобусов, в Тольятти растет. За неполных 2 месяца с начала года в таких авариях уже 1 человек погиб и шестеро получили ранения.