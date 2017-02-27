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27 февраля 2017
07:17:09

Водителям тольяттинского общественного транспорта стоит настроиться на двухнедельные усиленные проверки

С 27 февраля по 13 марта в городе будет проходить операция «Автобус». Инспекторы ГИБДД в рамках рейдов будут выявлять и пресекать факты нарушений ПДД, положений по допуску транспортных средств к эксплуатации, следить за тем, чтобы на маршрутах движения пассажирского транспорта были обеспечены безопасные дорожные условия, устранять условия, способствующие совершению ДТП.

Число аварий, в которых виноваты водители автобусов, в Тольятти растет. За неполных 2 месяца с начала года в них 1 человек погиб и шестеро получили ранения.




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