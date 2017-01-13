В горадминистрации просят тольяттинцев не мешать работе снегоуборочной техники. Особенно внутри кварталов.
Дело в том, говорится в письме, что "расчистке снега зачастую мешает автотранспорт, оставленный вдоль дорог. Жителей всегда заранее предупреждают о планируемых работах. Но автовладельцы игнорируют объявления, в результате чего невозможно в полной мере навести порядок".
В мэрии просят водителей "уважать труд людей, которые заботятся о содержании дворов, и убирать на время работ транспортные средства. График уборки придомовых территорий будет размещен управляющими компаниями на подъездах дополнительно".
Однако заявочный процесс начнётся не раньше 2020 года...
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