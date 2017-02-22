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22 февраля 2017
13:17:14

Водителей из Тольятти и не только сегодня поздравлял с наступающим праздником «Женский патруль»

Сотрудницы Госавтоинспекции дежурили на посту ДПС в селе Зеленовка. Вооружившись жезлом и подарками, сотрудницы полиции останавливали водителей, желали им здоровья, благополучия и, конечно же, безопасных дорог.

Попутно женщины в погонах напоминали автомобилистам-защитникам Отечества о соблюдении ПДД и внимании за рулем. Кроме этого, «виновники» предстоящего праздника получили от прекрасной половины Госавтоинспекции сувенирные ручки и листовки. 

 




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