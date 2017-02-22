Сотрудницы Госавтоинспекции дежурили на посту ДПС в селе Зеленовка. Вооружившись жезлом и подарками, сотрудницы полиции останавливали водителей, желали им здоровья, благополучия и, конечно же, безопасных дорог.

Попутно женщины в погонах напоминали автомобилистам-защитникам Отечества о соблюдении ПДД и внимании за рулем. Кроме этого, «виновники» предстоящего праздника получили от прекрасной половины Госавтоинспекции сувенирные ручки и листовки.