К тому же, за руль своей «шестерки» он сел, будучи лишенным водительских прав. Как уже сообщала наша радиостанция, в эти выходные в Нефтегорском районе произошло смертельное ДТП. Как рассказали в полиции региона, водитель превысил безопасный скоростной режим, и машина не удержалась на скользкой дороге – улетела в кювет, где опрокинулась.

В итоге мужчина оказался в больнице, а сидевшая рядом с ним женщина получила травмы, с которыми не смогла дожить до приезда скорой. Ее личность сейчас устанавливают сотрудники полиции. По факту этой аварии проводится проверка.

Фото: ДТП 163 Самара - Официальная группа