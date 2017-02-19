Смертельное ДТП произошло сегодня в Автозаводском районе, о нем сразу в нескольких группах "Вконтакте" сообщили очевидцы трагедии. В частности, паблик "События Тольятти" пишет:

"На ул. Дзержинского, у дома №10, маршрутка 99 сбила женщину, насмерть. По словам очевидцев, женщина переходила дорогу перед автобусом, а водитель смотрел по зеркалам и тронулся, не заметив ее".

Подписчик группы "Происшествия Тольятти", нахдивший в тотм моент на месте, пишет, что водитель маршрутного транспорта даже не сразу понял, что он переехал человека. Мужчина вышел, чтобы как следует отругать пешехода, но женщина в тот момент была уже мертва".

В обстоятельствах ЧП разберутся теперь испекторы ГИБДД, По результатм проверки, возмжно будет принято решение о возбуждении уголовного дела.

Фото Ильнур Сафуанов