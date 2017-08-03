Приехав на вызов к собственному дому в Югре, в котором мужчина постоянно не проживал и использовал как дачный, он увидел, как двое молодых людей выносят оттуда его вещи. Таксист позвонил в полицию и остался ждать, когда злоумышленники загрузят все имущество в автомобиль. Грабителей задержали.
Источник Маяк
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