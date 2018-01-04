Госавтоинспекция города активно сотрудничает с таксомоторными организациями. Таксисты, ставшие свидетелями преступления, правонарушения, обнаружившие автомобиль, находящийся в розыске или создавший помеху в дорожном движении, сообщают об этом в режиме онлайн в дежурную часть ГИБДД.

В выходные дни от водителя одной из таксомоторных организаций поступила информация о том, что по улице Жукова двигается автомобиль Веста, водитель которого, предположительно, находится в состоянии опьянения. Инспекторы ДПС выявили машину в транспортном потоке и остановили ее.

Информация подтвердилась: за рулем транспортного средства находился 40-летний мужчина с признаками опьянения. На предложение сотрудников полиции пройти медицинское освидетельствование мужчина ответил отказом.

В отношении нарушителя собран административный материал по ч. 1 ст. 12.26 КоАП РФ «Невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения», который направлен для принятия мер в суд Автозаводского района. Транспортное средство помещено на специализированную стоянку.