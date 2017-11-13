По свидетельству очевидцев, пострадали два пассажира.
Дорожный инцидент произошел сегодня утром на улице Юбилейной рядом с парком Победы. Микроавтобус 131 маршрута двигался со стороны Фрунзе в сторону Приморского бульвара. После столкновения столб упал на проезжую часть и перегородил движение машин. Сообщается, что медицинская помощь потребовалась двум пассажирам.
Фотографии ДТП появились в сети.
Фото: Юлия Ишова vk.com/avtomobilnaj_stolica
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