По свидетельству очевидцев, пострадали два пассажира.

Дорожный инцидент произошел сегодня утром на улице Юбилейной рядом с парком Победы. Микроавтобус 131 маршрута двигался со стороны Фрунзе в сторону Приморского бульвара. После столкновения столб упал на проезжую часть и перегородил движение машин. Сообщается, что медицинская помощь потребовалась двум пассажирам.

Фотографии ДТП появились в сети.

Фото: Юлия Ишова vk.com/avtomobilnaj_stolica