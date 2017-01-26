Накануне вечером он сбил пешехода, который в итоге получил травмы, не совместимые с жизнью. Трагедия произошла на улице Ленина в «старом» городе, в районе дома № 79.
Как рассказали в ГИБДД Тольятти, пешеход переходил проезжую часть в неположенном месте, когда 28-летний мужчина на автобусе FIAT DUCATO наезд на него. Тольяттинца отбросило вправо на стоящую в потоке транспорта легковушку. Прибывшие на место медики констатировали смерть 32-летнего мужчины.
За неполный месяц наступившего года ранения в ДТП получили уже 18 пешеходов и 1 погиб. Инспекторы рекомендуют горожанам быть внимательными на проезжей части. В темное время суток обязательно использовать световозвращающие элементы.
Спасатели напоминают, как избежать обморожения
Проект может быть реализован совместно с госкорпорацией «Ростех» и госкомпанией «Роснано».
Она стартует завтра, 27 января, в день снятия блокады Ленинграда
Есть видеокадры с места ЧП
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