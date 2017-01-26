слушать онлайн
НАШИ СТРАНИЧКИ
В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ
pb1pb1pb1pb1pb1
26 января 2017
13:24:53

Водитель пассажирского автобуса в Тольятти стал убийцей поневоле

Накануне вечером он сбил пешехода, который в итоге получил травмы, не совместимые с жизнью. Трагедия произошла на улице Ленина в «старом» городе, в районе дома № 79.  

Как рассказали в ГИБДД Тольятти, пешеход переходил проезжую часть в неположенном месте, когда 28-летний мужчина на автобусе FIAT DUCATO наезд на него. Тольяттинца отбросило вправо на стоящую в потоке транспорта легковушку. Прибывшие на место медики констатировали смерть 32-летнего мужчины.

За неполный месяц наступившего года ранения в ДТП получили уже 18 пешеходов и 1 погиб. Инспекторы рекомендуют горожанам быть внимательными на проезжей части. В темное время суток обязательно использовать световозвращающие элементы.




Последние новости Тольятти

26 января
15:55
В Самарской области очередное штормовое предупреждение из-за морозов

Спасатели напоминают, как избежать обморожения

26 января
15:31
В Самарской области хотя построить мусоросжигающий завод

Проект может быть реализован совместно с госкорпорацией «Ростех» и госкомпанией «Роснано».

26 января
15:29
Тольятти примет участие во Всероссийской акции "Письмо Победы"

Она стартует завтра, 27 января, в день снятия блокады Ленинграда

26 января
14:42
В Тольятти пылает производственное здание

Есть видеокадры с места ЧП

26 января
14:39
Четверть россиян в прошлом году сменили работу

Половина из них сделали это добровольно, остальные были уволены

26 января
14:31
Скрывавшегося 26 лет насильника поймали, когда он пожаловался на шум за окном

Ближайшие 7 лет он проведет в тюрьме

26 января
14:28
Жительница Тольятти проткнула ножом собственного мужа

Инцидент произошел в квартире дома на проспекте Степана Разина

© 1998-2017 «РАДИО АВГУСТ - НОВОСТИ ТОЛЬЯТТИ»
445010, Тольятти, ул. Советская, 74А
телефоны: (8482) 40–17–17, (8482) 40-17-40

АВГУСТ РАДИО Тольятти

НАШИ ПАРТНЕРЫ
18+