Накануне вечером он сбил пешехода, который в итоге получил травмы, не совместимые с жизнью. Трагедия произошла на улице Ленина в «старом» городе, в районе дома № 79.

Как рассказали в ГИБДД Тольятти, пешеход переходил проезжую часть в неположенном месте, когда 28-летний мужчина на автобусе FIAT DUCATO наезд на него. Тольяттинца отбросило вправо на стоящую в потоке транспорта легковушку. Прибывшие на место медики констатировали смерть 32-летнего мужчины.

За неполный месяц наступившего года ранения в ДТП получили уже 18 пешеходов и 1 погиб. Инспекторы рекомендуют горожанам быть внимательными на проезжей части. В темное время суток обязательно использовать световозвращающие элементы.