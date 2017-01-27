Наличие или отсутствие алкоголя в крови погибшего определит судебно-медицинская экспертиза, сообщили в ГУ МВД по Самарской области. По результатам проведенной проверки будет принято процессуальное решение.

Трагическое ДТП произошло 25 января. Как рассказали в ГИБДД Тольятти, пешеход переходил проезжую часть в неположенном месте, когда 28-летний мужчина на автобусе FIAT DUCATO совершил наезд на него. Тольяттинца отбросило вправо на стоящую в потоке транспорта легковушку. Прибывшие на место медики констатировали смерть 32-летнего мужчины.

За неполный месяц наступившего года ранения в ДТП получили уже 18 пешеходов и 1 погиб. Инспекторы рекомендуют горожанам быть внимательными на проезжей части. В темное время суток обязательно использовать световозвращающие элементы.