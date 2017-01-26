Ночью 23 января возле одного из домов на улице Чапаева в городе Тольятти инспекторы ДПС остановили автомобиль ВАЗ-21074, водитель которого нарушил Правила дорожного движения. При составлении протокола полицейские заметили, что от автомобилиста исходит резкий запах алкоголя, и предложили ему пройти медицинское освидетельствование на состояние опьянения. Результаты экспертизы подтвердили версию стражей правопорядка - мужчина сел за руль пьяным.

При проверке по базам данных сотрудники полиции установили, что в апреле минувшего года по решению мирового судьи тольяттинец уже был привлечен к административной ответственности за отказ от прохождения медосвидетельствования и на полтора года лишен права управления транспортными средствами.

Накануне по признакам состава преступления, предусмотренного статьей 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию», в отношении автомобилиста возбуждено уголовное дело. В настоящее время сотрудники органов внутренних дел продолжают расследование.