слушать онлайн
НАШИ СТРАНИЧКИ
В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ
pb1pb1pb1pb1pb1
26 января 2017
09:16:20

Уже наказанный за пьяную езду тольяттинец снова сел за руль нетрезвым

Ночью 23 января возле одного из домов на улице Чапаева в городе Тольятти инспекторы ДПС остановили автомобиль ВАЗ-21074, водитель которого нарушил Правила дорожного движения. При составлении протокола полицейские заметили, что от автомобилиста исходит резкий запах алкоголя, и предложили ему пройти медицинское освидетельствование на состояние опьянения. Результаты экспертизы подтвердили версию стражей правопорядка - мужчина сел за руль пьяным.

При проверке по базам данных сотрудники полиции установили, что в апреле минувшего года по решению мирового судьи тольяттинец уже был привлечен к административной ответственности за отказ от прохождения медосвидетельствования и на полтора года лишен права управления транспортными средствами.

Накануне по признакам состава преступления, предусмотренного статьей 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию», в отношении автомобилиста возбуждено уголовное дело. В настоящее время сотрудники органов внутренних дел продолжают расследование.




Последние новости Тольятти

26 января
12:31
Тольяттинским мужчинам предлагают настоящую мужскую работу

На службу в ОМОН требуются бойцы и водители.

26 января
10:52
Покалечивший должника тольяттинский коллектор "сядет" всего на два года

Также ему предстоит выплатить 300 тысяч рублей компенсации

26 января
10:32
Тольяттинец получил травмы, врезавшись в столб на своей машине

ДТП произошло сегодня утром в Портпоселке (фото)

26 января
9:49
Тольяттинцев приглашают «Гости из прошлого»

Новая выставка с 27 января начинает работу в краеведческом музее

26 января
9:44
Тольяттинский шахматист Санан Сюгиров—главный фаворит Moscow Open-2017

До старта соревнований осталось два дня

26 января
9:41
Дональд Трамп подписал указ о строительстве стены на границе с Мексикой

В документе говорится об охране рубежей и контроле иммиграции

26 января
9:33
Трасса М-5 «Урал» - самая аварийная дорога Самарской области

Именно здесь в 2016 году было зафиксировано наибольшее число ДТП

© 1998-2017 «РАДИО АВГУСТ - НОВОСТИ ТОЛЬЯТТИ»
445010, Тольятти, ул. Советская, 74А
телефоны: (8482) 40–17–17, (8482) 40-17-40

АВГУСТ РАДИО Тольятти

НАШИ ПАРТНЕРЫ
18+