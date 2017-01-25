Автомобилист встретился с сотрудниками ГИБДД в 2015 году. Инспекторы потребовали от него прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения. Историю целиком рассказал председатель Межрегионального общественного движения «Комитет по защите прав автомобилистов» Сергей Слюсарев:

«Автомобилист от прохождения медосвидетельствования не отказался, при этом заявив, что и оснований для направления его на освидетельствование нет. В Тольяттинском наркологическом диспансере водителя осмотрел врач-нарколог и клинических признаков опьянения не выявил. Также водитель 2 раза дышал в прибор для определения опьянения и прибор всегда показывал нули. После чего от водителя стали требовать сдать биологический объект (мочу) для исследования, и от этого автомобилист не отказался, но сообщил, что сейчас сдать ее не может физиологически и попросил подождать. Сотрудниками ГИБДД был составлен административный материал за отказ водителя от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения». Сергей Слюсарев отметил, что после составления административного материала автомобилист все же сдал анализ, и в нем запрещенных не обнаружено. Однако материал сотрудниками ГИБДД уже был составлен.

«Незаконность дела в отношении автомобилиста была очевидна, отказ от прохождения освидетельствования он не заявлял, оснований для направления на медицинское освидетельствование не имелось, требовать сдать биологический объект (мочу) при отсутствии клинических признаков опьянения врач- нарколог не имел права, а в случае когда лицо не может сдать мочу физиологически ему должна быть предложена возможность отбора биологического объекта путем катаризации, или возможен отбор иного биологического объекта (крови), что работниками Тольяттинского наркологического диспансера сделано не было. Кроме того, фактически автомобилист прошел все исследования и состояние опьянения у него не было установлено. Как пояснил врач- нарколог при его допросе в судебном заседании, у него не было сомнений в трезвости водителя», рассказывает Слюсарев.

"Однако данные обстоятельства не помешали мировому судье судебного участка №116 Центрального судебного района г. Тольятти признать автомобилиста виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 12.26 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях и назначить ему наказание в виде штрафа в размере 30 000 рублей с лишением права управления транспортными средствами на один год и 6 месяцев.

Основанием для привлечения тольяттинского автомобилиста мировым судьей к ответственности послужили изложенные в протоколе об административном правонарушении выводы о том, что он, управляя транспортным средством, не выполнил законное требование уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения.

Попытка обжаловать постановление мирового судьи в Центральный районный суд г. Тольятти оказалась безуспешной, судья вышестоящего суда оставила постановление мирового судьи без изменения, а жалобу - без удовлетворения.

Заместитель председателя Самарского областного суда, проверяя законность вынесенных судебных актов в отношении автомобилиста, также не усмотрел оснований для их отмены, оставив их в силе, а очередную жалобу без удовлетворения.

Пока водитель пытался доказать свою правоту в судебных инстанция Самарской области, ему пришлось уволиться с работы, т.к. она была связана с управлением автомобилем, судебные приставы списали 30 000 рублей с банковской карты, семья с малолетним ребенком осталась на грани выживания.

Но Верховный Суд РФ расставил все точки, указав, что вообще оснований для направления водителя на медицинское освидетельствование на состояние опьянения не имелось. Судья Верховного Суда дополнительно отметил, что из материалов дела следует, что об отсутствии оснований для направления водителя на медицинское освидетельствование, в ходе производства по делу последовательно заявлялось (в том числе, в судебном заседании по рассмотрению дела мировым судьей и в жалобах на постановление о привлечении к административной ответственности), однако несмотря на данные положения Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, Правил и разъяснения Пленума Верховного Суда Российской Федерации, доводы автомобилиста, показания сотрудников ГИБДД и понятых соответствующей правовой оценки судебных инстанций не получили. Кроме того, судья Верховного Суда отметил, что сотрудники ГИБДД давали противоположные показания".

В Межрегиональном общественном движении «Комитет по защите прав автомобилистов» отметили, что судебными инстанция привлекаются к ответственности не только те водители, которые действительно совершили административные правонарушения, но и зачастую привлекаются к ответственности и те водители, которые вообще не совершали нарушений. К сожалению, работает логика: если инспектор говорит, что водитель нарушил ПДД — значит, так оно и есть. И водитель априори в нем виновен. Если сотрудник ГИБДД составил протокол и передал его в суд — значит, суд с наибольшей вероятностью накажет автомобилиста штрафом или на какое-то время лишит прав. Доводы самих водителей об отсутствии нарушения или их вины в нем зачастую остаются без внимания.

Межрегиональное общественное движении «Комитет по защите прав автомобилистов» после получения постановления Верховного Суда РФ подготавливает исковое заявление к Управлению МВД по г. Тольятти и Министерству Финансов РФ о возмещении вреда, причиненного в результате неправомерных действий тольяттинских инспекторов ДПС, которые составили административный материал на водителя.

МРОД «КЗПА» обратится к председателю Самарского областного суда с предложением принести извинения автомобилисту из-за допущенных судебных ошибок трех судебных инстанции Самарской области, в результате которых тольяттинский автомобилист был незаконно привлечен к ответственности и подвергнут наказанию.