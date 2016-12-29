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29 декабря 2016
16:08:00

Водитель из Тольятти не уступил пешеходу и стал фигурантом уголовного дела

Впрочем, дело заведено за другое нарушение, которое сотрудники ГИБДД выявили в ходе проверки документов.

Как рассказали в полиции, вечером 24 декабря на улице Громовой в Комсомольском районе инспекторы ДПС остановили автомашину «Chevrolet Lanos», водитель которой нарушил Правила дорожного движения. Во время составления протокола полицейские заметили, что от 39-летнего автомобилиста исходит резкий запах алкоголя, и предложили ему пройти медицинское освидетельствование. Результаты экспертизы показали, что мужчина действительно сел за руль, находясь в нетрезвом состоянии.

Кроме того, сотрудники органов внутренних дел установили, что всего 2 месяца назад по постановлению мирового судьи автомобилист уже был привлечен к административной ответственности за отказ от прохождения медосвидетельствования, подвергнут штрафу и на 1,5 года лишен прав.

В отношении автомобилиста возбуждено уголовное дело. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 2 лет. В скором времени собранные полицейскими материалы будут направлены в суд для рассмотрения по существу.




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