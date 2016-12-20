Госпитализированы 48 человек, состояние некоторых из них оценивается как тяжелое, уточнили в полиции. Тягач с прицепом протаранил посетителей рождественского рынка в центральной части западного Берлина - на площади Брайтшайдплац, примыкающей к торговой улице Курфюрстендамм. Это произошло около 20:20 (22:20 мск) понедельника, когда на ярмарке было больше всего посетителей.
Грузовик проехал по территории рынка около 80 метров. Полиция предварительно классифицировала произошедшее как "нападение", глава МВД Германии Томас де Мезьер признал, что "многое говорит" в пользу версии теракта.
Источник ТАСС
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