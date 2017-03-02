Вечером 1 марта в дежурную часть ОГИБДД Управления МВД России по г. Тольятти из больницы поступило сообщение об обращении за медицинской помощью пожилого мужчины 1934 года рождения. По данным врачей, пациент получил травмы в результате дорожной аварии, произошедшей за несколько часов до этого на улице Громовой.

По предварительной версии полицейских, выезжая с прилегающей территории, водитель автомашины «Lada Kalina» допустил наезд на пенсионера, пересекавшего проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. Сразу после этого автомобилист скрылся с места происшествия, не оказав пострадавшему первую помощь.

На розыск скрывшегося правонарушителя были ориентированы патрульные экипажи полиции. Сотрудники ГИБДД изъяли и изучили записи камер видеофиксации, установленных на возможном маршруте движения автомобилиста. Благодаря этому удалось установить государственный регистрационный знак транспортного средства, а также личность владельца автомашины.

Спустя всего несколько часов полицейские задержали 51-летнего предполагаемого виновника дорожного инцидента и доставили его в отдел полиции для дальнейшего разбирательства, а автомобиль поместили на специализированную стоянку. В настоящее время по факту ДТП сотрудники органов внутренних дел проводят проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.