слушать онлайн
НАШИ СТРАНИЧКИ
В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ
pb1pb1pb1pb1pb1
02 марта 2017
16:46:11

Водитель бросил на дороге сбитого им пожилого тольяттинца

Вечером 1 марта в дежурную часть ОГИБДД Управления МВД России по г. Тольятти из больницы поступило сообщение об обращении за медицинской помощью пожилого мужчины 1934 года рождения. По данным врачей, пациент получил травмы в результате дорожной аварии, произошедшей за несколько часов до этого на улице Громовой.

По предварительной версии полицейских, выезжая с прилегающей территории, водитель автомашины «Lada Kalina» допустил наезд на пенсионера, пересекавшего проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. Сразу после этого автомобилист скрылся с места происшествия, не оказав пострадавшему первую помощь.

На розыск скрывшегося правонарушителя были ориентированы патрульные экипажи полиции. Сотрудники ГИБДД изъяли и изучили записи камер видеофиксации, установленных на возможном маршруте движения автомобилиста. Благодаря этому удалось установить государственный регистрационный знак транспортного средства, а также личность владельца автомашины.

Спустя всего несколько часов полицейские задержали 51-летнего предполагаемого виновника дорожного инцидента и доставили его в отдел полиции для дальнейшего разбирательства, а автомобиль поместили на специализированную стоянку. В настоящее время по факту ДТП сотрудники органов внутренних дел проводят проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.




Последние новости Тольятти

02 марта
14:49
Мартовские рейды в Тольятти: ГИБДД выбрала даты

Всего в первом весеннем месяце будет 11 мероприятий с применением группового метода несения службы

02 марта
14:44
Сотрудники Госавтоинспекции Тольятти провели для студентов «краш-курс»

ГИБДД России запустила социальную кампанию «Сложности перехода»

02 марта
13:54
В России обсуждается вопрос о выплате пособия при рождении первого ребенка

Власти Башкирии готовы платить 300 тысяч рублей

02 марта
13:42
Котельные и тепловые сети Тольятти готовы к приходу «большой воды»

Стратегические объекы Самарского филиала «Т Плюс» и ОАО «Предприятие тепловых сетей» ждут паводок во всеоружии.

02 марта
13:37
Через таможню в Курумоче пытались тайно провезти крупную партию ювелирных изделий

Эксперты оценили их стоимость почти в 4 миллиона рублей

02 марта
12:25
Кокорина хотят лишить водительских прав

Футболист петербургского "Зенита"неоднократно нарушал правила дорожного движения

02 марта
12:20
В Тольятти пытаются справиться с очередной агрессивной собакой

В департамент городского хозяйства поступают жалобы от жительницы Шлюзового

© 1998-2017 «РАДИО АВГУСТ - НОВОСТИ ТОЛЬЯТТИ»
445010, Тольятти, ул. Советская, 74А
телефоны: (8482) 40–17–17, (8482) 40-17-40

АВГУСТ РАДИО Тольятти

НАШИ ПАРТНЕРЫ
18+