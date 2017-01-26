Это случилось в среду, 25 января, около 19:00 . В муниципальном автобусе № 37 умер пассажир, сообщает 63.ru . Молодые водитель и кондуктор впервые столкнулись с такой ситуацией, но оперативно сработали и до последнего боролись за жизнь мужчины.

Подобного инцидента ничего не предвещало. Рабочий вечер приближался к концу. Около семи часов вечера на остановке у филармонии вместе с остальными пассажирами зашел 43-летний мужчина. Билет ему пробила 24-летний кондуктор Кристина. Автобус тронулся и поехал в сторону железнодорожного вокзала, девушка продолжила работу, но на следующей остановке среди пассажиров началось волнение. Кто-то заметил, что мужчина побледнел, начал синеть. Окликнули кондуктора.

Кристина срочно сообщила о происшествии водителю Денису, и оба приняли решение гнать до ближайшей больницы без остановок, тем более, что пассажир потерял сознание.

Маршрут № 37 прибыл к дорожной клинической больнице РЖД в 19:01. Позвали врача. Но во время осмотра мужчина скончался.

Скорая и сотрудники полиции прибыли, когда уже была констатирована смерть. По данному факту представители правоохранительных органов проводят проверку.