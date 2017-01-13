Следователи просят откликнуться очевидцев прошлогоднего ЧП, произошедшего еще 9 октября 2016 примерно в 19 часов на Московском проспекте. Водитель автобуса «МАЗ-103075» регистрационный знак ВВ756/63 допустил наезд на женщину 1944 года рождения, которая в результате ДТП скончалась на месте.



В отделении по расследованию ДТП СЧ СУ У МВД России по г. Тольятти просят очевидцев вышеуказанного ДТП обратиться в Управление по телефонам: 8(8482) 93-41-16, 93-40-96.