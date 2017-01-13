Следователи просят откликнуться очевидцев прошлогоднего ЧП, произошедшего еще 9 октября 2016 примерно в 19 часов на Московском проспекте. Водитель автобуса «МАЗ-103075» регистрационный знак ВВ756/63 допустил наезд на женщину 1944 года рождения, которая в результате ДТП скончалась на месте.
В отделении по расследованию ДТП СЧ СУ У МВД России по г. Тольятти просят очевидцев вышеуказанного ДТП обратиться в Управление по телефонам: 8(8482) 93-41-16, 93-40-96.
Однако заявочный процесс начнётся не раньше 2020 года...
Решение примет комиссия...
В их числе - получение сертификата на материнский капитал...
Новая пенсионная система позволит высвободить в бюджете средства на медицину и образование...
Обстоятельства смерти певицы пока остаются невыясненными...
«Высокая цена за право быть первым путешественником во времени», - пошутил мужчина...
Если на прошлой неделе было зарегистрировано 1,5 тысячи случаев ОРВИ, то на этой - 2712...