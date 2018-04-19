Об этом сообщили на Жигулевской ГЭС. Уровень в контрольных точках составил накануне 51 м 62 см, отметка нижнего бьефа - 32,92. Затворы водосливной плотины открыты уже четвертый день (все 38 затворов подняли на полметра). Расход воды через Жигулевский гидроузел соответствует заданному Росводресурсами режиму.

Как отметили в пресс-службе станции, она успешно справляется с пропуском половодья. Здесь также рассказали, что сброс воды на Саратовской ГЭС не приведет к подтоплению волжских островов и дачных массивов. Работа гидростанций всего волжского каскада как раз направлена на то, чтобы взять половодье под контроль и минимизировать возможные последствия.

К неприятностям и ЧС может привести повышенная приточность, приход "большой воды", а вовсе не возможность ее контролировать. Ведь так называемый "сброс" (открытие холостых водосбросов) проводится для того, чтобы как раз предотвратить затопление. Как только расчеты показывают, что воды пришло больше, чем могут пропустить гидроагрегаты, то, чтобы не поднимать уровень водохранилища и не затопить прибрежную территорию, гидроэнергетики открывают донные водосбросы.

Что касается первой волны паводка, на малых реках Саратовской области, по сообщению МЧС, половодье идет на спад.

Фото:Жигулевская ГЭС