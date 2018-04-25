Приток к створу Куйбышевского гидроузла растет, а Жигулевская ГЭС по-прежнему работает со среднесуточными расходами 27 000 м3/с. Это максимум, который соответствует заданному Росводресурсами режиму.

С такими расходами станция проработает до 30 апреля, затем режим может быть скорректирован в зависимости от гидрологической обстановки. Накануне уровень воды в районе водопоста Тольятти снизился до 51 м 11 см, а нижний бьеф вырос.

Сейчас его значение составляет 34 м 56 см. Пока этот показатель находится в пределах разрешенных отметок. Но если он поднимется до 35,5 метров, то по решению паводковой комиссии дорогу на Копылово закроют.

Сейчас у въезда на полуостров с 8 утра до 8 вечера дежурят посты полиции и спасателей, но установка для горожан воздержаться от посещений местных дачных массивов носит пока рекомендательный характер.