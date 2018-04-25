слушать онлайн
НАШИ СТРАНИЧКИ
В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ
pb1
25 апреля 2018
08:11:43

Вода в Волге продолжает прибывать

Приток к створу Куйбышевского гидроузла растет, а Жигулевская ГЭС по-прежнему работает со среднесуточными расходами 27 000 м3/с. Это максимум, который соответствует заданному Росводресурсами режиму.

С такими расходами станция проработает до 30 апреля, затем режим может быть скорректирован в зависимости от гидрологической обстановки. Накануне уровень воды в районе водопоста Тольятти снизился до 51 м 11 см, а нижний бьеф вырос.

Сейчас его значение составляет 34 м 56 см. Пока этот показатель находится в пределах разрешенных отметок. Но если он поднимется до 35,5 метров, то по решению паводковой комиссии дорогу на Копылово закроют.

Сейчас у въезда на полуостров с 8 утра до 8 вечера дежурят посты полиции и спасателей, но установка для горожан воздержаться от посещений местных дачных массивов носит пока рекомендательный характер.




Последние новости Тольятти

25 апреля
11:16
До старта чемпионата мира по футболу в России остается ровно 50 дней

Об этом сообщает оргкомитет «Россия-2018»

25 апреля
10:50
В Самаре прошла первая репетиция военного парада в честь Дня Победы

Тренировку провели на аэродроме Кряж.

25 апреля
10:41
Тольяттинские власти решают вопрос о более широком обследовании атмосферного воздуха

Об этом сообщил руководитель фракции КПРФ в городской Думе Максим Гусейнов

25 апреля
10:19
В Тольятти продолжаются поиски виновных в травле рыбы

В транспортной полиции возбудило уголовное дело по факту загрязнения акватории Волги

25 апреля
10:08
Сегодня в Тольятти завершается отопительный сезон

Соответствующее  постановление было подписано в администрации в понедельник

25 апреля
9:45
Тольяттинский предприниматель пытался подкупить чиновника

Но был задержан с поличным

25 апреля
8:52
АВТОВАЗ с 1 мая поднимет розничные цены на все свои автомобили

Машины подорожают на 1-2%, в зависимости от модели и комплектации


© 1998-2018 «РАДИО АВГУСТ - НОВОСТИ ТОЛЬЯТТИ»
445010, Тольятти, ул. Советская, 74А
телефоны: (8482) 40–17–17, (8482) 40-17-40

АВГУСТ РАДИО Тольятти

НАШИ ПАРТНЕРЫ
РЕЦЕПТ МОЛОДОСТИ И КРАСОТЫ
18+