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14 февраля 2018
09:58:04

Вода в кранах домов Центрального района Тольятти сейчас соответствует нормативам

На ее качество в последние дни жаловались пользователи социальных сетей, которые, видимо, пропустили предупреждения компании «Волжские коммунальные системы». В ВоКС говорят, что проводились мероприятия по промывке сетей водоснабжения расположенных в Северо-Западной части «старого города». О возможном взмучивании воды жителей заранее поставили в известность.

 Прием заявок и жалоб об ухудшении качества воды осуществлялся в круглосуточном режиме. На места оперативно направлялись бойлеры с питьевой водой. В настоящее время гидравлический режим системы водоснабжения Центрального района восстановлен, вода, поступающая потребителям, полностью соответствует требованиям СанПиН.

Лаборатория ведет постоянный мониторинг ее качества. Перерасчет размера платы производится на основании обращения граждан.




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