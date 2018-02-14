На ее качество в последние дни жаловались пользователи социальных сетей, которые, видимо, пропустили предупреждения компании «Волжские коммунальные системы». В ВоКС говорят, что проводились мероприятия по промывке сетей водоснабжения расположенных в Северо-Западной части «старого города». О возможном взмучивании воды жителей заранее поставили в известность.

Прием заявок и жалоб об ухудшении качества воды осуществлялся в круглосуточном режиме. На места оперативно направлялись бойлеры с питьевой водой. В настоящее время гидравлический режим системы водоснабжения Центрального района восстановлен, вода, поступающая потребителям, полностью соответствует требованиям СанПиН.

Лаборатория ведет постоянный мониторинг ее качества. Перерасчет размера платы производится на основании обращения граждан.