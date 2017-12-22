ЧП произошло накануне вечером в поселке Зубчаниновка Кировского района. В Центре управления кризисными ситуациями получили сообщение о том, что горит частный дом площадью 120 кв м. На ликвидацию возгорания были направлены 38 огнеборцев и девять единиц техники.
Пожар удалось полностью ликвидировать в спустя полтора часа, после чего на месте была обнаружена погибшая 77-летняя женщина. Дознаватели разбираются в причинах пожара, устанавливают сумму ущерба.
Источник Волга Ньюс
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