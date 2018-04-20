Мероприятие под названием Welcome Foodball Cup предложит своим посетителям специальное футбольное меню. Как рассказал руководитель Федерального агентства по туризму Олег Сафонов, жителям и гостям областного центра приготовят всевозможные блюда из раков и речной рыбы.

Отмечается, что гастрономические фестивали пройдут во всех 11 городах-организаторах мундиаля. "Меню ориентированы не только на российских туристов, но и на иностранных гостей, - сказал Олег Сафонов. – Это будет серьезный мотивирующий фактор вернуться в Россию и после мирового первенства".

Известно, что Санкт-Петербург порадует корюшкой и пышками, Калининград предложит кильку на бородинском хлебе с клопсами, Сочи – шашлык, чебуреки и жареную барабульку.