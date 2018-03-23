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23 марта 2018
07:11:03

Во время ЧМ-2018 в привокзальных кафе и торговых точках запретят продажу алкогольных напитков

Не будет даже пива, сообщил представитель «РЖД» Александр Клинцов. По его словам, на всех вокзалах, задействованных в транспортном обеспечении турнира, будет введен «сухой закон». Клинцов отметил, что режим работы и дислокация некоторых торговых точек на вокзалах также изменятся.

Павильоны, которые находятся на основных маршрутах прохода пассажиров, на время соревнований переместят или закроют.

Источник Маяк




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