Не будет даже пива, сообщил представитель «РЖД» Александр Клинцов. По его словам, на всех вокзалах, задействованных в транспортном обеспечении турнира, будет введен «сухой закон». Клинцов отметил, что режим работы и дислокация некоторых торговых точек на вокзалах также изменятся.
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Источник Маяк
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