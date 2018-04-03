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03 апреля 2018
08:14:31

Во время чемпионата мира по футболу в Самаре будет работать туристическая полиция

Глава МВД Владимир Колокольцев принял решение о создании таких подразделений в каждом городе, где пройдут матчи мундиаля. В составе нового формирования будут сотрудники, владеющие иностранными языками. При необходимости личный состав пройдет дополнительное обучение.

Основными направлениями деятельности туристической полиции станут патрулирование мест массового пребывания иностранцев, оказание им содействия в решении возникающих вопросов, прием обращений в случае совершения в отношении них правонарушений.

Узнать сотрудника туристической полиции можно будет по нарукавной повязке.

Фото: МВД России




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