Как рассказали в департаменте информационного политики регионального правительства, важная составляющая проведения мундиаля - работа Фестиваля болельщиков ФИФА. На площади Куйбышева уже ведутся монтажные работы.
Здесь же, на месте, глава региона Дмитрий Азаров проводит совещание по организации фан-феста. В деталях обсуждаются все направления подготовки. В программе не только футбол, но и большая развлекательная программа. За месяц жители и гости города увидят выступления топовых артистов.
Среди хэдлайнеров турнира Goran Bregovich, Gottard, Paul Oakenfold, ДДТ, Чайф, Дискотека Авария.
Фото: департамент информационного политики регионального правительства
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