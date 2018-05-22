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22 мая 2018
11:15:43

Во время Чемпионата мира по футболу Самару посетят музыкальные звезды мирового уровня

Как рассказали в департаменте информационного политики регионального правительства, важная составляющая проведения мундиаля - работа Фестиваля болельщиков ФИФА. На площади Куйбышева уже ведутся монтажные работы.

Здесь же, на месте, глава региона Дмитрий Азаров проводит совещание по организации фан-феста. В деталях обсуждаются все направления подготовки. В программе не только футбол, но и большая развлекательная программа. За месяц жители и гости города увидят выступления топовых артистов.

Среди хэдлайнеров турнира Goran Bregovich, Gottard, Paul Oakenfold, ДДТ, Чайф, Дискотека Авария.

Фото: департамент информационного политики регионального правительства




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