Сборная России на групповом этапе будет играть в Кельне, где пройдет и финальная часть турнира, отмечает РИА Новости.
В группе А, куда входит наша сборная, сыграют также Германия, США, Швеция, Латвия, Словакия, Дания и Италия. Матчи группы B со сборными Франции, Канады, Чехии, Финляндии, Швейцарии, Норвегии, Белоруссии и Словении пройдут в Париже.
"Все сильнейшие на данный момент игроки попадут в начальную заявку и выйдут на первый матч со шведами, — заявил тренер сборной России Игорь Никитин. Капитаном сборной выбран Сергей Мозякин, его ассистентами – Вадим Шипачев и Антон Белов.
Добавим, победитель последних двух чемпионатов мира - сборная Канады.
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