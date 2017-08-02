Окончательная отмена внутрироссийского роуминга может быть перенесена на начало 2018 года – этого не исключила в интервью НСН глава временной комиссии Совета Федерации по развитию информационного общества Людмила Бокова.
«Сотовые операторы внесли уже пакетные предложения для решения этого вопроса, ориентированные на клиентов. Затянулся вопрос о более активной работе в этом направлении. Мне кажется, самым разумным будет первый квартал 2018 года в качестве срока, который кардинально изменит ситуацию, связанную с роумингом».
На днях Федеральная антимонопольная служба приняла решение возбудить дела в отношении «большой четверки» операторов сотовой связи, если они не отменят внутрисетевой роуминг до 13 августа.
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