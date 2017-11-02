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02 ноября 2017
10:39:55

Внешний облик Тольятти ждут преобразования

На тольяттинских домах начали размещать новые адресные таблички. Их будет 2315, в том числе 941 — в Автозаводском районе, 871 — в Центральном и 503 — в Комсомольском. Причём гостиницы, учреждения спорта, образования и культуры тоже подключились к процессу обновления.

Как пишет «День города», нынешним преобразованиям предшествовало несколько совещаний в руководстве области. Но особое значение имела рабочая встреча министра экономического развития, инвестиций и торговли региона Александр Кобенко с представителем федерального Министерства культуры Ириной Петровой. Ее рекомендации относительно облика Автограда сейчас воплощаются в жизнь.

Издание упоминает другие объекты, на которые будет направлено внимание властей. Это, в том числе, парковый комплекс истории техники имени К.Г. Сахарова – местные чиновники готовят в Самару запрос о выделении субсидии из областного бюджета, ремонт памятника Татищеву и лестницы, ведущей к нему, подсветка значимых зданий, например, администрации Тольятти, Речного вокзала и высотки заводоуправления «АВТОВАЗ» на Южном шоссе.




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