В Сети появился соответствующий видеоролик. Новинка окрашена в яркий синий цвет.
На минувшей неделе президент "АвтоВАЗа" Николя Мор сообщал, что продажи универсалов Vesta стартуют в III квартале текущего года. Предположительно, обычный универсал и его Cross-версию выведут на рынок одновременно. Официальная публичная премьера двух новинок может состояться уже в сентябре.
При этом президент тольяттинского завода пока отказался озвучивать цены новые "Лады". "О стоимости вы узнаете уже осенью", - заявлял он.
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