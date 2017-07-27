В Сети появился соответствующий видеоролик. Новинка окрашена в яркий синий цвет.

На минувшей неделе президент "АвтоВАЗа" Николя Мор сообщал, что продажи универсалов Vesta стартуют в III квартале текущего года. Предположительно, обычный универсал и его Cross-версию выведут на рынок одновременно. Официальная публичная премьера двух новинок может состояться уже в сентябре.

При этом президент тольяттинского завода пока отказался озвучивать цены новые "Лады". "О стоимости вы узнаете уже осенью", - заявлял он.